Francesco Casini, ex sindaco di Bagno a Ripoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Casini: “Paratici ultimo regalo di Rocco: l’idea della proprietà è chiarissima”
L'opinione di Francesco Casini, ex sindaco di Bagno a Ripoli, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sull'arrivo di Paratici alla Fiorentina
Si vede la caratura di Paratici, approccia molto bene i giocatori a livello psicologico. Ha avuto tanti successi in carriera, e potranno essere determinanti per fare il salto di qualità a Firenze. Il brand della città è preziosissimo, e merita una squadra come ha detto lui "internazionale". Paratici è l'ultimo regalo di Rocco a Firenze, e lui non è venuto qui per vivacchiare, quindi l'idea di Commisso e della famiglia è chiara. Mi piace pensare che la Fiorentina farò come il Tottenham dell'anno scorso, arrivata quindicesima in Premier League, poi è riuscita ad alzare l'Europa League a fine anno. Campionato? Non bastano alcuni risultati utili consecutivi per uscire da questa situazione, sarà lunga, fino all'ultima giornata.
