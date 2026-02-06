Ernesto Poesio, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il "Pentasport". Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Poesio: “Paratici l’ancora di salvezza viola. Vanoli? Fiducia fino a maggio”
news viola
Poesio: “Paratici l’ancora di salvezza viola. Vanoli? Fiducia fino a maggio”
L'opinione di Ernesto Poesio, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il "Pentasport"
I fiorentini vedono in Paratici l'ancora di salvezza. La figura del carro armato è un po' colorita, ma è giusta. Non si può pensare adesso al futuro, l'obiettivo principale è la salvezza. Vanoli? Cosa doveva dire? Ovvio che il primo giorno gli abbia dato fiducia, credo l'abbia fatto per arrivare al meglio alla fine del campionato. Paratici ha spiegato bene cosa farà, si occuperò solo e di tutta l'area sportiva e prima valuterà le persone che ci sono di già. Poi proporrà una via alla Fiorentina, quindi a Ferrari e poi a Joseph, e in base alle possibilità e le esigenze economiche si cercheranno dei compromessi. Nella conferenza stampa mi ha ricordato un po' Macia, quando anche lui collegò la città e la sua bellezza con al squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA