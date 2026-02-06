Scopritore Kouadio: “Orgoglioso di Eddy. Quanti 2006 bravi alla Fiorentina…”

Luca Paoletti, scopritore di Eddy Kouadio, fresco di rinnovo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Mi rende orgoglioso, oggi ero con lui al Viola Park ed è stata una bellissima emozione. Il calcio sta andando in una direzione diversa, il tema nazionalità va un attimo affrontata in modo diverso. Stanno uscendo un sacco di giocatori buoni del classe 2006, Balbo, Eddy, Fortini, Martinelli...Vuol dire che quell'annata è stata cresciuta bene, merito ad Angeloni. La stagione? È molto difficile, non mette in condizioni i giovani di entrare tranquilli, e allo staff di rischiarli di più. Però per loro è tutta esperienza, anche soffrire per la salvezza. Son tutte cose che aumentano il bagaglio, vedi delle cose che magari a Firenze non capitano spesso.
