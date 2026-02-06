Ferrara: “Paratici uno furbo. Il sogno? Prima la salvezza, poi De Zerbi”

Benedetto Ferrara, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il "Pentasport". Ecco le sue parole:
Paratici è un uomo intelligente, non ancora un vecchio del mercato, è ancora giovane. Si vede che è uno furbo, parla bene e si è presentato benissimo. Punto molto sulla sua esperienza e sulla sua voglia di far vedere al calcio italiano chi è e che la lezione gli è servita. Se a fine stagione ci salviamo e ci porta De Zerbi sono l'uomo più felice del mondo. Carta bianca? Non esiste per nessuno se si intende "faccio quello che voglio". Lui dovrà rendere conto al presidente, anche perché i soldi li mette lui. Dipenderà da molti fattori il programma della Fiorentina, prima di tutto dalla salvezza, poi da cosa farà Kean e altre mille cose. Sono sicuro che avrà carta bianca sulle scelte strategiche. Ogni anno a Firenze si ricomincia da zero, adesso serve costruire step che vanno verso un profilo internazionale. L'ultima Fiorentina che ha riempito il cuore è quella del primo Montella, una squadra senza mediani di rottura che pensava solo a giocare.
