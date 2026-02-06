Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrara: “Paratici uno furbo. Il sogno? Prima la salvezza, poi De Zerbi”

pentasport

Ferrara: “Paratici uno furbo. Il sogno? Prima la salvezza, poi De Zerbi”

Paratici
L'opinione di Benedetto Ferrara, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il "Pentasport" su Paratici
Redazione VN

Benedetto Ferrara, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il "Pentasport". Ecco le sue parole:

Paratici è un uomo intelligente, non ancora un vecchio del mercato, è ancora giovane. Si vede che è uno furbo, parla bene e si è presentato benissimo. Punto molto sulla sua esperienza e sulla sua voglia di far vedere al calcio italiano chi è e che la lezione gli è servita. Se a fine stagione ci salviamo e ci porta De Zerbi sono l'uomo più felice del mondo. Carta bianca? Non esiste per nessuno se si intende "faccio quello che voglio". Lui dovrà rendere conto al presidente, anche perché i soldi li mette lui. Dipenderà da molti fattori il programma della Fiorentina, prima di tutto dalla salvezza, poi da cosa farà Kean e altre mille cose. Sono sicuro che avrà carta bianca sulle scelte strategiche. Ogni anno a Firenze si ricomincia da zero, adesso serve costruire step che vanno verso un profilo internazionale. L'ultima Fiorentina che ha riempito il cuore è quella del primo Montella, una squadra senza mediani di rottura che pensava solo a giocare.

Leggi anche
Fiorentina-Torino, sabato ore 20:45: dove vederla in tv e streaming
Kayode: “Nazionale? Ho sentito Gattuso, ci spero. Tornerò a vivere a Firenze”

© RIPRODUZIONE RISERVATA