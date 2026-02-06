Qui Torino: “Baroni niente più alibi. Tifo granata è disperato e snervato”

Fabrizio Turco, giornalista de La Repubblica Torino, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della prossima sfida di campionato con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Al Torino non c'è un obiettivo, almeno a Firenze c'è. Baroni al primo anno ha avuto bisogno di tempo, ma adesso non ha più alibi. La piazza oramai è disperata, ogni anno la stagione del Torino è sempre la stessa: in estate grandi speranze, poi inizia il campionato e crollano tutte. È un meccanismo che c'è da tanti anni e il popolo granata è snervato. Difficili immaginare la partita di domani sera, contro l'Inter cinquanta minuti penosi, poi un finale molto dignitoso. Quel Torino del finale, se avesse giocato tutta la partita così, poteva giocarsi la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. L'unica certezza è che Schuurs ha rescisso il contratto, un ragazzo meraviglioso che subì un infortunio estremamente grave al ginocchio e da lì non si è mai ripreso.
