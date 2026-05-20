Flachi: “Vanoli? Dopo annate del genere cambierei. Braschi ha fatto più di altri”

"Vanoli da quando è arrivato ha fatto bene, soprattutto nel lavoro psicologico all'interno dello spogliatoio. Personalmente, dopo annate del genere sono sempre per i cambiamenti, però riconosco che non è una scelta facile . Nell'ultima partita ho visto una Fiorentina diversa dal punto di vista mentale; questo magari ti può far sperare per il futuro, ma non ti cancella l'annata. Sul piano del gioco si è visto poco, ma Vanoli ha fatto comunque un grandissimo lavoro."

"Per quanto riguarda i nomi che girano per la panchina, onestamente nessuno fa girare la testa. Grosso e De Rossi, come carriera, si equivalgono: hanno fatto molta meno gavetta di Vanoli. Magari un tecnico straniero con un progetto importante potrebbe essere un'idea interessante . Il rischio è che partire ancora con Vanoli vorrebbe dire far riemergere tutte le scorie di questa stagione ai primi risultati scarsi. Per Paratici sarà una scelta difficilissima. L'unica cosa che vorrei vedere è un progetto serio, importante e che duri più di un anno."

Capitolo singoli

Braschi? Quando è entrato sul 3-0 contro la Roma ha mostrato subito di che pasta sia fatto. Ci sta che nella partita successiva abbia pagato l'emozione: partire titolare nel tuo stadio, a Firenze, non è mai facile. Lo stesso discorso si può fare per Piccoli: ha fatto buone gare, ma finora abbiamo visto poco rispetto al suo valore economico. Braschi deve giocare, magari andando in prestito. Di certo ha fatto più lui in pochi minuti che altri giocatori durante tutta la stagione. Mandragora? Non mi fa impazzire. Ha un gran calcio, ma per le qualità che possiede dovrebbe prendersi molte più responsabilità e rischiare la giocata. Un'ultima cosa: non mi è piaciuto che in questa stagione i senatori non ci abbiano mai messo la faccia davanti ai microfoni."