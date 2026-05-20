Ferrara: “Fiorentina, prima si scelga il progetto tecnico e poi l’allenatore”

L'opinione del giornalista Benedetto Ferrara al Pentasport di Radio Bruno sulle ultime notizie di casa viola

Alessio Vannini 20 maggio 2026 (modifica il 20 maggio 2026 | 19:12)

Benedetto Ferrara al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina:

"A Firenze siamo abbastanza divisi sulla conferma o meno di Vanoli. Merita tantissima gratitudine per il lavoro svolto e venerdì sera verrà applaudito con forza dalla tifoseria. Credo però che moltissimi tifosi vogliano dimenticare velocemente questa stagione, ed è per questo che tanta gente si aspetta un cambio in panchina. Vanoli ha giocato per ottenere la salvezza e ci è riuscito, facendo un lavoro pazzesco nello spogliatoio e nella testa dei calciatori. Però, nell'anno del centenario, la voglia è quella di vedere una visione futura concreta e importante. Vanoli, al momento, resta un tecnico medio. Paratici dovrà costruire una squadra da settimo o ottavo posto, senza troppi proclami. Firenze vuole una squadra divertente e con personalità, e non so se Vanoli sia in grado di offrirlo. In caso venisse confermato, alla prima difficoltà la società dovrà stargli molto vicino."

"Il progetto conta più del tecnico" — "Il calcio è fatto di mille variabili. Sento fare tanti nomi per la panchina, ma a me interessa capire quale sia il progetto tecnico, perché l'allenatore si sceglie in base a quello. Prima devi decidere che personalità debba avere la Fiorentina del futuro, e dopodiché scegli il profilo giusto. Accoglienza con l'Atalanta? Venerdì mi aspetto applausi per Vanoli, perché i tifosi viola sono riconoscenti verso chi dà tutto per la causa. Ci sarà invece silenzio per i calciatori, non credo ci saranno altri fischi; quelli dell'ultima gara interna contro il Genoa sono già serviti per Torino. Semmai, penso possa esserci uno striscione ironico. La rabbia dei tifosi è un po' calata dopo la vittoria sulla Juventus. Se dovessi scriverlo io, uno striscione, farei un testo semplice: 'Punto. Adesso ricominciamo da Fiorentina'."

Capitolo portieri — "De Gea è un grande. Era rimasto fermo un anno e si è rimesso in gioco; nella prima stagione ha fatto benissimo, mentre ha avuto più difficoltà in questa annata. Ha rinnovato il contratto e per me dovrebbe chiudere la carriera in viola. Martinelli, invece, dovrebbe fare un altro anno in prestito in Serie A prima del grande salto. In porta la Fiorentina ha fatto ottime scelte."