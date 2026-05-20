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Ferrara: “Fiorentina, prima si scelga il progetto tecnico e poi l’allenatore”

Ferrara: “Fiorentina, prima si scelga il progetto tecnico e poi l’allenatore” - immagine 1
L'opinione del giornalista Benedetto Ferrara al Pentasport di Radio Bruno sulle ultime notizie di casa viola
Alessio Vannini

Benedetto Ferrara al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina:

"A Firenze siamo abbastanza divisi sulla conferma o meno di Vanoli. Merita tantissima gratitudine per il lavoro svolto e venerdì sera verrà applaudito con forza dalla tifoseria. Credo però che moltissimi tifosi vogliano dimenticare velocemente questa stagione, ed è per questo che tanta gente si aspetta un cambio in panchina. Vanoli ha giocato per ottenere la salvezza e ci è riuscito, facendo un lavoro pazzesco nello spogliatoio e nella testa dei calciatori. Però, nell'anno del centenario, la voglia è quella di vedere una visione futura concreta e importante. Vanoli, al momento, resta un tecnico medio. Paratici dovrà costruire una squadra da settimo o ottavo posto, senza troppi proclami. Firenze vuole una squadra divertente e con personalità, e non so se Vanoli sia in grado di offrirlo. In caso venisse confermato, alla prima difficoltà la società dovrà stargli molto vicino."

"Il progetto conta più del tecnico"

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"Il calcio è fatto di mille variabili. Sento fare tanti nomi per la panchina, ma a me interessa capire quale sia il progetto tecnico, perché l'allenatore si sceglie in base a quello. Prima devi decidere che personalità debba avere la Fiorentina del futuro, e dopodiché scegli il profilo giusto. Accoglienza con l'Atalanta? Venerdì mi aspetto applausi per Vanoli, perché i tifosi viola sono riconoscenti verso chi dà tutto per la causa. Ci sarà invece silenzio per i calciatori, non credo ci saranno altri fischi; quelli dell'ultima gara interna contro il Genoa sono già serviti per Torino. Semmai, penso possa esserci uno striscione ironico. La rabbia dei tifosi è un po' calata dopo la vittoria sulla Juventus. Se dovessi scriverlo io, uno striscione, farei un testo semplice: 'Punto. Adesso ricominciamo da Fiorentina'."

Capitolo portieri

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"De Gea è un grande. Era rimasto fermo un anno e si è rimesso in gioco; nella prima stagione ha fatto benissimo, mentre ha avuto più difficoltà in questa annata. Ha rinnovato il contratto e per me dovrebbe chiudere la carriera in viola. Martinelli, invece, dovrebbe fare un altro anno in prestito in Serie A prima del grande salto. In porta la Fiorentina ha fatto ottime scelte."

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