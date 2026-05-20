Tra i temi affrontati oggi da la Repubblica c’è anche quello legato al futuro allenatore della Fiorentina, con il club pronto a sciogliere le riserve dopo la fine del campionato.
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Rep: “Nessuna conferma su Iraola. E’ Grosso il favorito”
Fabio Grosso è il principale candidato alla panchina della Fiorentina: De Rossi resta più indietro nelle gerarchie viola.
Il nome più forte per la successione sulla panchina viola resta quello di Fabio Grosso, considerato nettamente avanti rispetto a Daniele De Rossi. Non trovano invece conferme le indiscrezioni che accostavano alla Fiorentina Andoni Iraola, intenzionato a proseguire la propria esperienza in Premier League con il Bournemouth.
Secondo il quotidiano, dopo la sfida contro l’Atalanta e la conclusione della stagione, Fabio Paratici dovrebbe prendersi qualche giorno prima di definire ufficialmente la scelta del nuovo tecnico.
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