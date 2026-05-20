Paratici rilancia la Fiorentina: “Costruiamo basi solide”

Questa mattina la Repubblica ha approfondito il ruolo di Fabio Paratici nella costruzione della nuova Fiorentina, tra stabilità societaria e pianificazione del futuro.

Nel pre partita di Fiorentina-Juventus, il direttore sportivo viola ha allontanato le voci su un possibile addio, ribadendo la propria volontà di proseguire il progetto a Firenze. «Ho appena preso casa a Firenze, volete già farmela cambiare?», ha dichiarato tra Sky e Dazn, sottolineando la totale concentrazione sul presente e sul futuro del club.