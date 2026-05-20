Questa mattina la Repubblica ha approfondito il ruolo di Fabio Paratici nella costruzione della nuova Fiorentina, tra stabilità societaria e pianificazione del futuro.
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Paratici rilancia la Fiorentina: “Costruiamo basi solide”
Nel pre partita di Fiorentina-Juventus, il direttore sportivo viola ha allontanato le voci su un possibile addio, ribadendo la propria volontà di proseguire il progetto a Firenze. «Ho appena preso casa a Firenze, volete già farmela cambiare?», ha dichiarato tra Sky e Dazn, sottolineando la totale concentrazione sul presente e sul futuro del club.
Secondo il quotidiano, Paratici starebbe lavorando su due fronti: da una parte la riorganizzazione societaria del Viola Park, dall’altra la costruzione della squadra della prossima stagione. Interventi sarebbero già stati avviati nei settori marketing, comunicazione e area medica, con l’obiettivo di creare una mentalità vincente e dare continuità al progetto viola.
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