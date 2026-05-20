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Paratici rilancia la Fiorentina: “Costruiamo basi solide”

Paratici
Fabio Paratici conferma il suo impegno nella Fiorentina e lavora alla riorganizzazione del club in vista della prossima stagione.
Redazione VN

Questa mattina la Repubblica ha approfondito il ruolo di Fabio Paratici nella costruzione della nuova Fiorentina, tra stabilità societaria e pianificazione del futuro.

Nel pre partita di Fiorentina-Juventus, il direttore sportivo viola ha allontanato le voci su un possibile addio, ribadendo la propria volontà di proseguire il progetto a Firenze. «Ho appena preso casa a Firenze, volete già farmela cambiare?», ha dichiarato tra Sky e Dazn, sottolineando la totale concentrazione sul presente e sul futuro del club.

Secondo il quotidiano, Paratici starebbe lavorando su due fronti: da una parte la riorganizzazione societaria del Viola Park, dall’altra la costruzione della squadra della prossima stagione. Interventi sarebbero già stati avviati nei settori marketing, comunicazione e area medica, con l’obiettivo di creare una mentalità vincente e dare continuità al progetto viola.

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