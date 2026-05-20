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Corriere dello Sport

Verso Fiorentina-Atalanta: chance per Comuzzo. Chi al posto di Parisi?

Verso Fiorentina-Atalanta: chance per Comuzzo. Chi al posto di Parisi? - immagine 1
Per la gara con l'Atalanta, chance dal 1' per Comuzzo e probabilmente ultima in viola da titolare per Jack Harrison
Redazione VN

Antivigilia di Fiorentina-Atalanta e viola di nuovo in campo: dopo i due giorni di pausa concessi da Paolo Vanoli a seguito del successo contro la Juventus, la squadra è pronta a tornare ad allenarsi questa mattina al Viola Park. Per il resto, tutti in gruppo a eccezione di Fabiano Parisi, che lunedì si è operato a Villa Stuart dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata contro la Juventus.

La probabile formazione

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Per la gara contro l'ex Raffaele Palladino, Paolo Vanoli dovrebbe schierare una formazione simile a quella di Torino, o meglio quella della seconda metà di gara visto che oltre a Parisi (sostituito domenica da Jack Harrison, che dovrebbe partire dal 1') rispetto ai titolari dell'ultima sfida mancherà anche Luca Ranieri (squalificato per un rosso ricevuto dalla panchina), con Pietro Comuzzo in pole per sostituirlo.

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