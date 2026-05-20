Verso Fiorentina-Atalanta: chance per Comuzzo. Chi al posto di Parisi?

Per la gara con l'Atalanta, chance dal 1' per Comuzzo e probabilmente ultima in viola da titolare per Jack Harrison

Antivigilia di Fiorentina-Atalanta e viola di nuovo in campo: dopo i due giorni di pausa concessi da Paolo Vanoli a seguito del successo contro la Juventus, la squadra è pronta a tornare ad allenarsi questa mattina al Viola Park. Per il resto, tutti in gruppo a eccezione di Fabiano Parisi, che lunedì si è operato a Villa Stuart dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata contro la Juventus.