Flachi: “Palladino potrebbe cambiare modulo. Prenderei Brahim Diaz per sognare”

LE DICHIARAZIONI

"Oltre a Kouamè giocheranno altri calciatori meno impiegati fino a questo momento domani. Secondo me Palladino è tornato ad avere una squadra definita, con degli uomini in primis e delle riserve, la stagione è lunga e tornano utili tanti calciatori. In queste situazioni si vede l'uomo, il calciatore, Kouamè è un calciatore che ha dei grandi valori, anche a livello umano. Sottil? E' un giocatore che aggiunge qualità, se poi gioca come altre volte bisogna valutare anche degli esterni che possano aggiungere altre doti e migliorare. Colpani per adesso non si sta ripetendo dopo l'annata scorsa, ci sono tanti cambiamenti e pressioni, ci stanno le difficoltà. Quello che manca sono degli esterni che garantiscono più qualità. Io prenderei un calciatore come Brahim Diaz, in questo momento a Firenze è concesso sognare. Berardi? Se vogliamo fare il passo per sognare, bisogna sognare bene. La Fiorentina gioca in modo diverso, arriva in porta con tre passaggi, anche Pradè ha dei meriti, diamoglieli".