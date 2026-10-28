Il commento dell'ex viola, Francesco Flachi, sulla partita della Fiorentina con l'Atalanta

Redazione VN
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L'ex attaccante viola, Francesco Flachi, ha commentato al Pentasport di Radio Bruno la sfida di domani della Fiorentina contro l'Atalanta, direttamente dalla festa in centro dell'emittente. Le sue parole:

Domani spero bene. Con il Como e l'Inter qualcosa abbiamo visto, ma domani devono mettere la quinta, la sesta e la settimana per dimostrare il loro reale valore, che quei 100 e passa milioni non sono stati spesi per caso. Io qualcosa ho visto, ma ora devono dimostrare.
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