Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Benedetto Ferrara ha dato un commento personale sulla situazione della Fiorentina a meno di una settimana dal debutto in campionato:

"Roma-Fiorentina è una bella sfida. Cominciare all’Olimpico non è facile, ma è motivante. Poi si sa che all’inizio dell’anno le partite sono più aperte. È interessante vedere questa squadra contro una compagine ambiziosa come la Roma. Contro il Benevento la Fiorentina ha fatto il suo lavoro e io sono fiducioso.

Questa è una Fiorentina diversa, con elementi che scatenano la fantasia come Atta e Mastantuono, che intrigano molto. Grosso dovrà saper trovare equilibrio in una squadra che dovrà saper giocare a calcio. Io penso che la Fiorentina se la possa giocare assolutamente.

Oltre ad avere una bella squadra, la Fiorentina ha dalla sua il fattore della novità, che sicuramente ti aiuta, mentre lo stile di gioco di Gasperini si conosce. Detto questo, non dico che sarà semplice fermarlo, però è una sfida intrigante. Questo anno del centenario sarà galvanizzato da questa sensazione di novità".

Su Mastantuono

"Mastantuono è un ragazzo di 19 anni che sa di avere 19 anni e non vuole rinunciare alla sua vita, intesa come socialità. Quell’immagine di lui in spiaggia è bellissima. Mastantuono è un giocatore con le sue passioni e non le nasconde, e queste immagini mi sono piaciute molto.

Il suo arrivo mi ha esaltato perché testimonia il fatto che la Fiorentina sta seguendo una linea specifica. Seguendo determinate strade si può far bene e giocare bene. Questi investimenti sui giovani sono tutti investimenti che possono fruttare il doppio e la Fiorentina dimostra di essere sulla strada giusta".

Sul possibile addio di Kean

"Io non voglio adulare Paratici e stimo il lavoro che sta facendo. Lui lavora in maniera pragmatica e in maniera pragmatica ha costruito una Fiorentina forte. Sicuramente ha un piano B in caso arrivasse un'offerta irrinunciabile per Kean. Questa offerta è ridicola, io vedo esterni normali essere venduti a 40-50 milioni.

Kean è il centravanti della nazionale è vero che in carriera non ha segnato molto, però è stato un attaccante che nel penultimo campionato è stato letale, nell'ultimo campionato nonostante le difficoltà della Fiorentina ha fatto delle buone prestazioni.

È vero che c'è la questioni dei problemi fisici ma Kean io vorrei che restasse. Se resta sono contento e nel caso in cui il Como dovesse poi alzare l'offerta, sono sicuro che Paratici avrà l'alternativa pronta. Non credo che arrivi Lucca perché il Napoli l'ha pagato 40 milioni e penso che lo rivenda per 30 milioni e mi sembrano una follia. Io non penso che questo entusiasmo possa scemare."

Su Paratici

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"Dopo tanti anni la Fiorentina una società organizzata e questo vuol dire che c'è la fiducia nella società. Detto questo mi rifiuto di criticare a prescindere il possibile arrivo di Pinamonti. Poi sì, posso pensare che Paratici ha puntato su Pellegrino perché è un uomo di calcio e gli uomini di calcio rischiano. Detto questo io penso che Kean ha possibilità di restare, soltanto che non capisco l'offerta del Como che è nettamente bassa e lo sanno. Forse l'hanno presentata per dimostrare a Fabregas che ci stanno provando. Dopo che fai un mercato così ambizioso, spendi 60 milioni per ricostruire il centrocampo e hai rinforzato la difesa ci deve essere fiducia. Si parlerà molto di Grosso, visto la squadra che gli hanno affidato. C'è un grande feeling con Paratici, se lo ha scelto è perché crede in lui. Quando si fa una rivoluzione così si rischia sempre qualcosa, vediamo come sarà la Fiorentina a Roma, crescerà e la vedremo crescere insieme."