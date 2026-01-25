Intervenuto a Rtv38 il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato così del momento viola, dopo la sconfitta in casa col Cagliari. Ecco le sue parole:
Ferrara: “Partita preparata male. Non si esce dalla zona retrocessione in un giorno”
"Una partita preparata e vissuta male, ma non erano stelle prima e non sono 'stalle' ora. La Fiorentina non era quella squadra senz'anima che abbiamo visto nei primi quattro mesi: tutti ci eravamo illusi dopo i risultati utili consecutivi. Ieri la partita l'ha vinta il tecnico del Cagliari. Vanoli ha provato a partire forte e, infatti, all'inizio sono arrivate alcune occasioni."
Il centrocampo—
"Il centrocampo è pieno di giocatori simili tra loro. Fagioli non può finire sul banco degli imputati, nonostante ieri sia stato annullato. Vanoli avrebbe dovuto prevedere la marcatura del Cagliari e far ruotare i registi, magari chiedendo a Mandragora di impostare. Il mercato non è ancora chiuso, ma sento dire che mancano ancora due centrocampisti, un difensore centrale di personalità e un altro esterno."
Sono fiducioso—
"Rimango fiducioso nella salvezza, ma mi domando: è possibile che, dopo la vittoria di Bologna, i giocatori abbiano pensato di essere già fuori dalla zona retrocessione? Non se ne esce in un giorno; soprattutto, è fondamentale trovare quell'equilibrio a centrocampo che manca dall'inizio della stagione."
