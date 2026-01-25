Ferrara: “Partita preparata male. Non si esce dalla zona retrocessione in un giorno”

"Una partita preparata e vissuta male, ma non erano stelle prima e non sono 'stalle' ora. La Fiorentina non era quella squadra senz'anima che abbiamo visto nei primi quattro mesi: tutti ci eravamo illusi dopo i risultati utili consecutivi. Ieri la partita l'ha vinta il tecnico del Cagliari. Vanoli ha provato a partire forte e, infatti, all'inizio sono arrivate alcune occasioni."