Amoruso: “Troppi errori grossolani. La difesa sbagliava già con Palladino”

Paolo Vanoli, per me, è un buon allenatore. Le partite come quella di ieri sono fondamentali. Il primo tempo è stato pieno di errori: tanti cross sbagliati dal fondo e molti palloni forzati nella zona centrale del campo. I giocatori non hanno capito come affrontare la gara contro il Cagliari. Dopo i risultati positivi dell'ultimo periodo, ieri avrei fatto giocare i nuovi arrivati, mentre con il Como avrei schierato nuovamente i titolari. Lo avrei fatto per mantenere alta la concentrazione di tutta la rosa, una caratteristica che manca a questa squadra. Tutte le reti che subisce la Fiorentina arrivano da errori grossolani. Già l'anno scorso la difesa viola sbagliava continuamente: quante volte il premio di miglior giocatore è stato vinto dal portiere? In questa stagione tutto viene amplificato, ma anche con Palladino i difensori commettevano grandi errori. Nel primo tempo di ieri nessuno si inseriva in avanti e gli esterni rimanevano troppo larghi.