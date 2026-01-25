La Fiorentina non si sa difendere: perché è arrivato tutto tranne un difensore?

La sconfitta con il Cagliari ha praticamente fatto sfiorire quella pianticella di ottimismo che stava crescendo nel giardino viola. Opinionisti increduli, tifosi eccellenti interdetti: insomma, come se improvvisamente il pianeta viola fosse stato colpito da un meteorite. E la gran parte si arrovellava sulla sostituzione si Solomon e Fortini, o sulla prova di Fagioli o Piccoli. L’opinione pubblica era confortata dal fatto che Fabio Paratici, ancorché da Londra, avesse dato energia a questo mercato consigliando dal proprio portafoglio di conoscenze Brescianini, Solomon, Harrison e Fabbian.

Problema difesa

Il problema che né Stefano Pioli né Paolo Vanoli sono riusciti a risolvere riguarda la difesa, o, per meglio dire, il modo di difendersi della squadra viola. Ad oggi i gol subiti sono 34 in 22 gare: una media di uno e mezzo a partita. Colpa dei difensori? Colpa dei centrocampisti che non fanno filtro? Sia come sia questa Fiorentina gioca sempre con un handicap. La Fiorentina ha subito gol da corner, in area di porta, con tiri dalla media distanza. Le marcature, ad essere buoni, sono quasi sempre approssimative. Se poi la squadra si sbilancia non riesce ad arginare il contropiede. Intanto è stato venduto Pablo Marì e praticamente messo fuori rosa Luca Ranieri ma, ad oggi, non è arrivato un difensore. Vedere Yerry Mina e Sebastiano Luperto nel Cagliari, ci ha fatto venire il magone. Davvero i tecnici viola ancora non si sono resi conto che la difesa è il “problema” della Fiorentina? Vanoli si è arrabbiato per come si sono presi quei gol, ma... finora era contento? Tra l’altro che il Cagliari avrebbe adottato questa tattica era evidente per quasi tutti, dopo quello che era successo con la Juventus. Contro i sardi la squadra di Spalletti ha fatto il 78 per cento di possesso palla, 22 tiri (di cui 7 nello specchio della porta) contro 4, 674 passaggi contro 178. Anche a non aver visto la partita…