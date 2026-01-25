Per Guetta sono “Due schiaffi salutari”

Si udivano già a destra e sinistra squilli di tromba che annunciavano la fine dell’incubo: come fa a non salvarsi la Fiorentina di Bologna? Ecco, l’unico aspetto positivo della pessima caduta di ieri è proprio questo: aver fatto capire a tutti in che razza di pantano dirigenti, allenatori e giocatori hanno trascinato la gloriosa maglia viola nell’anno del centenario. Se dovesse finire oggi il campionato, la Fiorentina sarebbe in serie B, anche se Fagioli meriterebbe di andare in Nazionale, anche se Kean è il centravanti titolare azzurro, anche se Fortini e Comuzzo in Italia li vorrebbero tutti.... Leggi il commento completo cliccando qui