Lazzari: “Il Cagliari? Vittoria a sorpresa, ma ha creato tanto”

Al Franchi il Cagliari ha sfoderato una prestazione intensa. I sardi avevano un chiaro piano gara, che ha pagato ottimi dividendi. A Radio Sportiva ha parlato un doppio ex come Andrea Lazzari , le sue parole sul match di ieri:

"Ci sono momenti che si attraversano durante la stagione a volte raccogli meno di quanto hai seminato, adesso il Cagliari ha avuto queste due partite dove, a sorpresa, ha fatto un grande risultato contro la Juventus e contro la Fiorentina con la quale sono emerse anche diverse occasioni per fare gol, ecco sono un po’ i momenti che a volte crei poco e che le uniche occasioni che hai le sfrutti al 100% ed altre in cui crei tanto ma basta un’azione degli avversari per perdere la partita"