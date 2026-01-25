Al Franchi il Cagliari ha sfoderato una prestazione intensa. I sardi avevano un chiaro piano gara, che ha pagato ottimi dividendi. A Radio Sportiva ha parlato un doppio ex come Andrea Lazzari, le sue parole sul match di ieri:
Lazzari: “Il Cagliari? Vittoria a sorpresa, ma ha creato tanto”
Il Cagliari torna da Firenze con 3 punti pesanti. La Fiorentina ha concesso troppo ai sardi sulle ripartenze
"Ci sono momenti che si attraversano durante la stagione a volte raccogli meno di quanto hai seminato, adesso il Cagliari ha avuto queste due partite dove, a sorpresa, ha fatto un grande risultato contro la Juventus e contro la Fiorentina con la quale sono emerse anche diverse occasioni per fare gol, ecco sono un po’ i momenti che a volte crei poco e che le uniche occasioni che hai le sfrutti al 100% ed altre in cui crei tanto ma basta un’azione degli avversari per perdere la partita"
