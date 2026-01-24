Gaetano spiega: “Volevano proseguire sul solco fatto con la Juventus”

Nel post gara di Fiorentina-Cagliari, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2025-2026, Gianluca Gaetano ha commentato la prestazione dei rossoblù ai microfoni di DAZN.
Le parole del numero 10 del Cagliari dopo la vittoria contro la Fiorentina
“L’obiettivo di oggi era disputare una grande partita e proseguire sul solco tracciato la settimana scorsa”.
