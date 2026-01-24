Gaetano spiega: “Volevano proseguire sul solco fatto con la Juventus”

Viola News
Le parole del numero 10 del Cagliari dopo la vittoria contro la Fiorentina
Redazione VN

Nel post gara di Fiorentina-Cagliari, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2025-2026, Gianluca Gaetano ha commentato la prestazione dei rossoblù ai microfoni di DAZN.

“L’obiettivo di oggi era disputare una grande partita e proseguire sul solco tracciato la settimana scorsa”.

