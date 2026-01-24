Palestra festeggia: “Aspettavo questo gol da tanto”

Nel post partita di Fiorentina-Cagliari, gara valida per la 22ª giornata di Serie A 2025-2026, Marco Palestra ha parlato ai microfoni di DAZN, esprimendo tutta la sua soddisfazione per il primo gol in campionato e per il successo della squadra.
Tutta la felicità dell'esterno del Cagliari dopo la vittoria al Franchi contro la Fiorentina
“Lo aspettavo da tanto questo primo gol, ero fiducioso perché il mister e i compagni mi hanno sempre sostenuto: sono contentissimo, ancora di più di questa grande vittoria e di quello che stiamo facendo”.
