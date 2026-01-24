Palestra festeggia: “Aspettavo questo gol da tanto”

Viola News
Tutta la felicità dell'esterno del Cagliari dopo la vittoria al Franchi contro la Fiorentina
Nel post partita di Fiorentina-Cagliari, gara valida per la 22ª giornata di Serie A 2025-2026, Marco Palestra ha parlato ai microfoni di DAZN, esprimendo tutta la sua soddisfazione per il primo gol in campionato e per il successo della squadra.

“Lo aspettavo da tanto questo primo gol, ero fiducioso perché il mister e i compagni mi hanno sempre sostenuto: sono contentissimo, ancora di più di questa grande vittoria e di quello che stiamo facendo”.

