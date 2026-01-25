Aglietti: “Fiorentina presuntuosa e difesa fragile. Ingiusto criticare Piccoli”

Dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Cagliari, Alfredo Aglietti ha commentato a Rtv38, il momento della squadra di Vanoli

Dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Cagliari, Alfredo Aglietti ha commentato a Rtv38, nel programma "Viola". Ecco le sue parole:

"La Fiorentina ieri ha giocato con troppa presunzione in entrambi i tempi, ma non è possibile puntare sempre il dito contro l'allenatore: gli errori sui gol sono stati individuali. La squadra deve imparare a giocare 'da provinciale'. Ieri il pareggio sarebbe potuto andare bene, invece è arrivata una sconfitta sanguinosa."

Mina e Luperto fastidiosi — "Il Cagliari ha fatto poco, limitandosi a sfruttare gli errori viola. Nella preparazione della partita, Vanoli avrà sicuramente analizzato l'abilità di Palestra nell'uno contro uno, ma il problema è che i calciatori in campo non hanno interpretato bene la marcatura. Il Cagliari aveva una grande voglia di non subire reti, una determinazione che la Fiorentina sembra non avere mai. I difensori rossoblù sono stati 'fastidiosi', togliendo ossigeno agli attaccanti viola."

I singoli — "Kean e Piccoli non sono paragonabili, però non è giusto prendersela sempre con l'ex Cagliari: dopo la gara con il Bologna abbiamo fatto tanti complimenti a Piccoli, mentre oggi siamo già tornati a contestarlo. Ieri Esposito si è messo in marcatura fissa su Fagioli e la Fiorentina non è riuscita a trovare dei correttivi per aumentare ugualmente il gioco a centrocampo. Né Ndour né Mandragora si abbassavano per farsi dare la palla dai difensori, i quali non sono dotati di una grandissima tecnica."