Benedetto Ferrara, ospite del Pentasport, ha analizzato la nuova Fiorentina dopo una sessione di mercato che ha profondamente modificato la rosa a disposizione di Fabio Grosso. Per il giornalista, la squadra viola ha ora caratteristiche maggiormente offensive, con diversi elementi interessanti soprattutto sugli esterni.

Da un punto di vista tecnico la Fiorentina è una squadra a trazione anteriore. Pedro Gonçalves è un bel giocatore e credo che, il mercato degli esterni, soddisfi pienamente Grosso. Le punte vanno valutate ma voglio avere fiducia. Il centrocampo è composto da giocatori molto simili, forse manca un po' di garra. Il tecnico è stato accontento, adesso sta a lui. Quella che abbiamo visto fino ad oggi era una squadra slegata, senza idee con attaccante che aspettava dei cross che non arrivavano mai. Adesso hai due attaccanti fisici ma con caratteristiche differenti, la Fiorentina è una squadra affascinante che però deve trovare l'alchimia e trovarsi come squadra. Dobbiamo ringraziare il Presidente per i soldi che sono stati messi a disposizione.