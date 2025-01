Ferrara: “La cessione di Comuzzo è una semi-fiction. Fagioli più credibile”

Comuzzo? "Non credo che sarà ceduto, magari mi sbaglio. Sarebbe una mezza follia. Non mi sembra il tempo giusto, perché cederlo ora? Può succedere, ma non lo vedo credibile questo scenario. Spero che resti ovviamente. Non ho certezze, ma il mercato chiude lunedì ci sono due giorni e nel mezzo la partita. Credo che alla fine si dirà che il più grande colpo è averlo tenuto, il mercato segue sempre le stesse regole. Comuzzo sta bene qui e sa benissimo che non sarà l'unica occasione che gli capiterà nella vita, ha 20 anni. La intrepreto come una semi-fiction: il Napoli sì lo vuole, ma penso che alla fine sarà blindato. A gennaio nessuno vende i propri giocatori più forti, tranne la Fiorentina? Non avrebbe senso, sarebbe ridicolo. Basta Kayode tra i ventenni da cedere a gennaio".