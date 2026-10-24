Il commento di Benedetto Ferrara sul momento della Fiorentina

Redazione VN
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Benedetto Ferrara, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha commentato la sfida della Fiorentina contro l'Inter a San Siro:

Non si parte mai sconfitti, sei costretto a una concentrazione assoluta: hai davanti un'impresa in un palcoscenico europeo. La Fiorentina deve difendere compatta e fare male, ha i giocatori per farlo. Hai meno pressione addosso, ma la Fiorentina ha bisogno di punti. C'è tempo per riprendersi ma mi aspetto una buona prestazione. Deve avere equilibrio.

Centrocampo

Il vero problema della Fiorentina è il centrocampo. La Fiorentina non ha ancora capito che ruolo hanno Fagioli e Oulai. Oulai o Brescianini? C'è un abisso tattico. Oulai è un grande prospetto, Brescianini ci mette impegno e per l'equilibrio ci può stare. Il centrocampo deve saper difendere e proporre e adesso ne paga la difesa e l'attacco.
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I singoli

Mastantuono deve crescere, è venuto per giocare. Quando lo togli per mettere Brescianini qualche domanda me la faccia. Njie ha sbagliato due gol clamorosi: è il prezzo che paghi. Ma sono giocatori che devono giocare per trovare sé stessi. Non è la situazione più facile per far crescere i giovani, loro devono avere tranquillità. Non hanno la maturità per affrontare le difficoltà e le pressioni.

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