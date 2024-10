Ferrara: “Bisogna puntare minimo all’Europa League. Bove una grande idea”

Sui singoli: "Quarta non lo cambi, ha un problema di concentrazione. La sua è una follia tattica, anche se ragionata. Non può essere un difensore perfetto, ha dei limiti. Comuzzo sta dimostrando applicazione, è proprio un difensore puro. Ranieri con quella fascia ha una bella responsabilità, e dietro secondo me giocheranno in molti. Arriverà Valentini a gennaio, e c'è anche Moreno. Bove è stata un'ottima idea della dirigenza, ha una duttilità pazzesca, corre, è lucido. Palladino l'ha scelto come uno dei suoi pretoriani. Non voglio dare giudizi su Sottil, la partita di ieri non era certo decisiva. Voglio avere fiducia in lui, nel fatto che comprenda l'importanza delle occasioni che avrà. Integrarsi in un bel gruppo gli farà bene, ma in caso di mancate buone prestazioni potrebbero cercare anche un'altra soluzione. Se vuoi davvero stupire dovrai coinvolgere tutta la squadra"