Ospite a Pentasport di Radio Bruno, Leonardo Fabbri ha analizzato il momento della Fiorentina, soffermandosi sulla mancanza di esperienza della squadra, sull’importanza della sfida contro il Como e sui singoli viola

Iacopo Salvatori
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Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il pesista italiano Leonardo Fabbri, da ieri numero uno del ranking di disciplina, ha analizzato il momento viola:

Purtroppo bisogna smettere di parlare di Fiorentina durante l’estate, perché siamo sempre carichi e poi è già il secondo anno che, con due partite andate male, ci buttiamo giù. A Venezia avevamo visto una buona Fiorentina, creando molte occasioni, e poi invece a Genova un secondo tempo positivo, ma un avvio non facile.

La mancanza di esperienza

Più che l’età, penso che influisca l’esperienza: manca l’esperienza ad alti livelli. Mastantuono, per carità, ha giocato nel Real Madrid, ma ha giocato poco ed è giovane. L’unico con un’esperienza internazionale è De Gea. Una volta c’era Biraghi, che veniva tanto criticato, però era un grandissimo uomo spogliatoio.
Fabbri

Importanza della sfida con il Como

È una sfida importantissima anche solamente per portare entusiasmo. una vittoria contro il Como, te ne darebbe tanto e poi, con quello, i giocatori rendono in un’altra maniera; speriamo di riuscire a portare a casa il risultato.

Centrocampo ideale

Fagioli sicuramente: quando sta bene, ha pochi rivali in Italia. Personalmente avrei tenuto Mandragora: era un jolly, batteva anche le punizioni. Sicuramente Ndour e farei giocare Gonçalves anche solamente per farlo tornare in forma, anche se non penso sia rimasto fermo a Lisbona: è un professionista, si sarà allenato. Spero abbia più spazio perché è un fenomeno.

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