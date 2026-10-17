Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il pesista italiano Leonardo Fabbri, da ieri numero uno del ranking di disciplina, ha analizzato il momento viola:

Purtroppo bisogna smettere di parlare di Fiorentina durante l’estate, perché siamo sempre carichi e poi è già il secondo anno che, con due partite andate male, ci buttiamo giù. A Venezia avevamo visto una buona Fiorentina , creando molte occasioni, e poi invece a Genova un secondo tempo positivo, ma un avvio non facile.

Più che l’età, penso che influisca l’esperienza: manca l’esperienza ad alti livelli . Mastantuono, per carità, ha giocato nel Real Madrid, ma ha giocato poco ed è giovane. L’unico con un’esperienza internazionale è De Gea . Una volta c’era Biraghi, che veniva tanto criticato, però era un grandissimo uomo spogliatoio .

Fagioli sicuramente: quando sta bene, ha pochi rivali in Italia. Personalmente avrei tenuto Mandragora: era un jolly, batteva anche le punizioni. Sicuramente Ndour e farei giocare Gonçalves anche solamente per farlo tornare in forma, anche se non penso sia rimasto fermo a Lisbona: è un professionista, si sarà allenato. Spero abbia più spazio perché è un fenomeno.