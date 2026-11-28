David Di Michele, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della crisi viola e dei pericoli chiamati Zaniolo
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Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, l’ex attaccante dell'Udinese David Di Michele ha analizzato la situazione gigliata:
La Fiorentina era una di quelle squadre che tutti pensavamo potesse lottare per altre situazioni e non per la salvezza. La piazza è molto esigente, ed è giusto che sia così, perché ha visto palcoscenici importanti. Ci sono stati sicuramente degli errori e poi, quando vai in campo, diventa difficile in questo calcio che è più tattico. Se non riesci a sbloccare la partita, diventa difficile e puoi anche perderla. La cosa più importante adesso è fare gruppo.
Zaniolo
Udine è una piazza tranquilla, che ti dà meno pressioni rispetto magari ad altre come Firenze. Per un giocatore che deve ritornare da un periodo difficile, penso che Udine sia la piazza perfetta. Zaniolo si è rimesso in discussione ed è migliorato tanto anche dal punto di vista mentale. Adesso si sta giocando anche un posto in nazionale. La Fiorentina deve stare attenta a lui, perché è un giocatore di qualità che ha inciso anche nell’ultima gara.
Atta
È un giocatore di grandissima qualità. La scorsa stagione ha fatto grandi performance, mentre a Firenze ancora non ha fatto vedere il suo estro. Forse ha sofferto un po’ la pressione della piazza, ma anche gli infortuni e il momento della squadra incidono molto. Però rimane un giocatore importante. Ci auguriamo, per la Fiorentina, che possa tornare il giocatore di Udine.
Pellegrino-Beto
L’argentino sta facendo veramente bene, si è preso il posto da titolare. Sono giocatori diversi: Beto è un giocatore più bravo al piede e più bravo ad attaccare la profondità, qualità che Pellegrino ha meno. Oggi, se devi puntare su uno dei due, punti sull’argentino perché fisicamente e mentalmente è avanti.
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