Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, l’ex attaccante dell'Udinese David Di Michele ha analizzato la situazione gigliata:

La Fiorentina era una di quelle squadre che tutti pensavamo potesse lottare per altre situazioni e non per la salvezza . La piazza è molto esigente, ed è giusto che sia così, perché ha visto palcoscenici importanti. Ci sono stati sicuramente degli errori e poi, quando vai in campo, diventa difficile in questo calcio che è più tattico. Se non riesci a sbloccare la partita, diventa difficile e puoi anche perderla. La cosa più importante adesso è fare gruppo .

È un giocatore di grandissima qualità. La scorsa stagione ha fatto grandi performance, mentre a Firenze ancora non ha fatto vedere il suo estro. Forse ha sofferto un po’ la pressione della piazza, ma anche gli infortuni e il momento della squadra incidono molto. Però rimane un giocatore importante . Ci auguriamo, per la Fiorentina, che possa tornare il giocatore di Udine .

L’argentino sta facendo veramente bene, si è preso il posto da titolare. Sono giocatori diversi: Beto è un giocatore più bravo al piede e più bravo ad attaccare la profondità, qualità che Pellegrino ha meno.

Oggi, se devi puntare su uno dei due, punti sull’argentino perché fisicamente e mentalmente è avanti.