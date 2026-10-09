Angelo Di Livio ha inviato un videomessaggio a Fatih Terim, ricordando la stagione condivisa alla Fiorentina e il legame speciale nato tra i due, rimasto intatto nel tempo
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Durante un’intervista turca a Fatih Terim è stato trasmesso un videomessaggio da parte di Angelo Di Livio. I due hanno condiviso l’esperienza nella società gigliata durante i primissimi anni Duemila e, in quell’occasione, si è forgiato un grande legame tra loro, che persiste ancora oggi:
Buongiorno mister, mi hanno chiesto di mandarti un video di saluti e lo faccio davvero molto volentieri, perché per me sei una persona speciale. Ci siamo rivisti in occasione del centenario della Fiorentina ed è stato un grande piacere poterti riabbracciare. Ti porto sempre nel cuore, perché sei stata una bellissima scoperta. Abbiamo condiviso una stagione straordinaria alla Fiorentina, giocando un calcio meraviglioso e sorprendendo tutti. Ti voglio davvero tanto bene, ti mando un abbraccio fortissimo e spero di poterti rivedere presto!
Eski Fiorentina kaptanı Angelo De Livo'nun Fatih Terim'e görüntülü mesajı:
"Benim için gerçekten çok özel bir insansın. Fiorentina'nın yüzüncü yılında görüştük ve seni tekrar görüp kucaklamaktan büyük mutluluk duydum.
Seni her zaman kalbimde taşıyorum çünkü gerçekten muhteşem bir keşiftin. Fiorentina'da birlikte harika bir sezon geçirdik. Herkesin ağzını açık bırakan, olağanüstü bir futbol oynadık. Bu yüzden, seni çok seviyorum, sana sıkıca sarılıyorum..."— Beyefendi (@beyefendi_X1) October 8, 2026
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