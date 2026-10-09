Durante un’intervista turca a Fatih Terim è stato trasmesso un videomessaggio da parte di Angelo Di Livio. I due hanno condiviso l’esperienza nella società gigliata durante i primissimi anni Duemila e, in quell’occasione, si è forgiato un grande legame tra loro, che persiste ancora oggi:

Buongiorno mister, mi hanno chiesto di mandarti un video di saluti e lo faccio davvero molto volentieri, perché per me sei una persona speciale. Ci siamo rivisti in occasione del centenario della Fiorentina ed è stato un grande piacere poterti riabbracciare. Ti porto sempre nel cuore, perché sei stata una bellissima scoperta. Abbiamo condiviso una stagione straordinaria alla Fiorentina, giocando un calcio meraviglioso e sorprendendo tutti. Ti voglio davvero tanto bene, ti mando un abbraccio fortissimo e spero di poterti rivedere presto!