Angelo Di Livio ha inviato un videomessaggio a Fatih Terim, ricordando la stagione condivisa alla Fiorentina e il legame speciale nato tra i due, rimasto intatto nel tempo

Redazione VN
FIORENTINA VS TORINO

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Durante un’intervista turca a Fatih Terim è stato trasmesso un videomessaggio da parte di Angelo Di Livio. I due hanno condiviso l’esperienza nella società gigliata durante i primissimi anni Duemila e, in quell’occasione, si è forgiato un grande legame tra loro, che persiste ancora oggi:

Buongiorno mister, mi hanno chiesto di mandarti un video di saluti e lo faccio davvero molto volentieri, perché per me sei una persona speciale. Ci siamo rivisti in occasione del centenario della Fiorentina ed è stato un grande piacere poterti riabbracciare. Ti porto sempre nel cuore, perché sei stata una bellissima scoperta. Abbiamo condiviso una stagione straordinaria alla Fiorentina, giocando un calcio meraviglioso e sorprendendo tutti. Ti voglio davvero tanto bene, ti mando un abbraccio fortissimo e spero di poterti rivedere presto!

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