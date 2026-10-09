Le parole di Alessandro Bocci sulla gestione della Fiorentina con Arthur Atta, il quale sarà assente anche domani contro il Genoa

Redazione VN
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Il giornalista Alessandro Bocci, ai microfoni di Radio Bruno durante Il Pentasport, ha parlato della situazione in casa Fiorentina in vista della partita contro il Genoa di domani a Marassi. Queste le sue parole:

Atta penso che sia il giocatore più forte acquistato dalla Fiorentina, ma nettamente. Paratici è stato bravo a prenderlo, perché lo volevano altre 2/3 squadre. Se alla Fiorentina togli il giocatore più forte, ovviamente puoi far fatica. Poi ovviamente se lo metti trequartista e non mezzala, suo ruolo naturale, fatica ancora di più. Lui ha bisogno di campo. Il vero Atta si è visto solamente nel precampionato, perché poi ha sempre giocato al 50%. Mi chiedo quando si siano seduti per programmare questo recupero.
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Sul terzino sinistro

A lungo andare a sinistra giocherà Valdepenas, sul momento non lo so. Io non credo che i problemi difensivi arrivino solo dal fatto che i terzini sono Jimenez e Valdepenas. La colpa è anche del centrocampo, che ha lasciato tanto spazio. Domani penso che toccherà ancora a Viery, comunque.

Sulla partita di domani con il Genoa

Sul temperamento domani la partita dobbiamo giocarla alla pari, però Vanoli non deve tenere tutto il talento in panchina. Njie per me non è in discussione, è il titolare a sinistra. A destra spero giochi Mastantuono, anche se il tecnico viola è rimasto molto impressionato da Gnonto in questre tre settimane.

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