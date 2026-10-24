Alberto Di Chiara sulla sfida della Fiorentina contro l'Inter
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Alberto Di Chiara ha fatto il punto sul momento della Fiorentina alla vigilia della sfida contro l'Inter. Il suo commento a Radio Bruno durante il Pentasport:
Non ci sono squadre imbattibili, lo si vede anche dai risultati altalenanti. Forse l'Inter è quella con più continuità, ma prende tanti gol. Poi ha la forza offensiva di poter rimediare. La Fiorentina non deve partire con la paura. Devono giocare con lo spirito visto contro il Napoli. Servono i risultati positivi per la classifica e la questione psicologica.
Terzino sinistro
Ci sono adattamenti che possono essere anche soluzioni. Lì hai difficoltà a trovare l'elemento che ti dia solidità difensiva. È giusto provare i giocatori: vediamo Dodò anche se lui ha i suoi limiti. Sono tutte soluzioni possibili, poi bisogna vedere se hanno i tempi giusti di inserimento.
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