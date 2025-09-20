De Santis: “Il rammarico per Paz esiste, però la Fiorentina seguiva un progetto”

Le parole di Lorenzo De Santis, agente FIFA, sull'attualità della Fiorentina e sul momento di Stefano Pioli

Redazione VN 20 settembre 2025 (modifica il 20 settembre 2025 | 16:42)

L'intermediario di mercato, agente FIFA ed esperto di calcio sudamericano Lorenzo De Santis è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, dove ha parlato di molte tematiche di casa viola:

"Nel calcio siamo abituati alle situazioni illogiche, però per il tipo di progetto che ha impostato la Fiorentina e per le idee delle società americane, credo che l'allontanamento di Pioli sarebbe una grandissima sorpresa. Questi malumori che stanno montando in città sono per via della consapevolezza da parte della piazza e della società di avere una rosa forte. La classifica è la conseguenza di questo momento delicato."

Il vecchio interesse per Nico Paz — "Nico Paz è stato trattato da tante società italiane. Palladino, quando è arrivato a Firenze ha chiesto una dei suoi pupilli, perché comunque Colpani aveva fatto molto bene con il Monza. Oggi è facile riconoscere le differenze tra questi calciatori, ma in quel momento la situazione era ben diversa. E' un rammarico comprensibile, però per seguire il progetto di Palladino, l'operazione Colpani non era sbagliata. Ovviamente 12 mesi dopo tutto è cambiato."

Le parole di Fabregas sui giovani italiani — "In Italia di giovani fenomeni ne crescono sempre meno. Ovviamente i pochi che esplodono, costano tantissimo, vista la scarsa offerta e l'alta richiesta. Il Como, punta tanto sui calciatori stranieri e sullo scouting. Diciamo che le parole di Fabregas non mi trovano totalmente in disaccordo. Il nostro movimento è in momento molto difficile."

Gino Infantino — "E' uno di quei giocatori che non ha trovato una collocazione con Italiano e poi è diventato prigioniero del suo limite tattico. Non è riuscito ad imporsi con un ruolo preciso e non ha giocato neanche negli Emirati Arabi. Ormai è più un problema che un'opportunità."