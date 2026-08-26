Gli esterni ancora non ci sono e questa non può certo essere attribuita come una sua responsabilità diretta. Tuttavia, come sottolineato nell'analisi firmata da Riccardo Galli su La Nazione, l'assenza di giocatori di fascia, da sempre cuore del dettame tattico del mister, non costituisce un alibi sufficiente per giustificare la raffica di decisioni errate pagate a caro prezzo all'Olimpico: "Scelte che sono apparse da subito un azzardo, una combinazione tattica confusa, una serie di mosse che di sicuro hanno tratteggiato una Fiorentina inedita e allo stesso tempo incredibilmente diversa da quelle che Grosso aveva studiato e ripassato in estate".

I dubbi in attacco e l'esclusione di Gudmundsson

A finire sotto la lente d'ingrandimento è in primis la gestione del reparto avanzato. L'esclusione di Kean ha spinto l'allenatore a gettare subito nella mischia dal 1' Pellegrino, arrivato in città solo poche ore prima e dotato di caratteristiche completamente diverse da Moise. Tanti interrogativi anche per le altre corsie offensive: "Perché rinunciare per 90 minuti a Gudmundsson, che nel precampionato aveva avuto un rendimento in ascesa, e rischiare Mastantuono, giocatore straordinario ma ancora a corto di minutaggio?". Stessi dubbi in mediana, dove si è preferito Fagioli, distratto dalle voci di mercato a Oulai, che avrebbe potuto garantire quella qualità mancata a Roma.

Il "capolavoro" al contrario in difesa

Il vero cortocircuito si è registrato però nel reparto arretrato, dove una doppia decisione ha finito per mandare in tilt meccanismi e certezze faticosamente costruiti nel precampionato: "Dodo titolare a destra (lui, davvero a un passo dall’addio) e spostamento di Joao Mario a sinistra. In pratica si è rinunciato a una delle certezze dell’estate, Joao Mario a destra, e a uno degli inserimenti più oliati tra i nuovi, ovvero Valdepenas a sinistra. Chissà perché".