Come sta il Sassuolo? Parla il giornalista che segue la squadra neroverde

Redazione VN
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI COPPA ITALIA FIORENTINA VS PISA

Focus VN - Goncalves arranca: le condizioni per un riscatto ad oggi improbabile

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Il giornalista di Radio Bruno che segue il Sassuolo, Nicolò Caruso, ha parlato al Pentasport della squadra allenata da Aquilani. le sue parole:

Il Sassuolo arriva malissimo a questa partita, quattro le sconfitte nelle ultime cinque partite. E non sta più nemmeno giocando. Servirà portare a casa almeno un punto, ma soprattutto serve una sterzata sotto tutti i punti di vista.

Su Palmieri e Aquilani

Palmieri ha fatto un ottimo lavoro sul mercato, portando diverse alternative. Aquilani sta pagando la poca esperienza, deve cercare di comunicare meglio le sue idee ai giocatori.

Sui problemi

la difesa è il punto debole di questa squadra, soprattutto dopo gli infortuni dei due titolari, Idzes e Leysen. Il primo potrebbe ritornare, però, proprio contro i viola, sperando che possa giocare titolare. Importante anche il rientro di Walukiewicz.
US Sassuolo v SS Lazio - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti