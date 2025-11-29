Da Bergamo: “Parlano tutti bene di Palladino. In Champions la scossa definitiva”

Fabio Gennari , giornalista di Radio Dea, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento che sta attraversando l'Atalanta e del lavoro fatto da Raffaele Palladino in nerazzurro. Ecco le sue parole:

"La vittoria in Champions League è stata scossa di adrenalina clamorosa per l'Atalanta. La squadra di Palladino ha distrutto l'Eintracht con tre gol e tre pali. L'aspettativa è quella di mantenere un alto livello di prestazioni per vincere più partite possibili. Palladino non ha la bacchetta magica, troppe partite non sono spiegabili nella stagione dell'Atalanta. Il club ha cambiato allenatore perché non riteneva le prestazioni all'altezza della rosa attuale."