Fabio Gennari, giornalista di Radio Dea, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento che sta attraversando l'Atalanta e del lavoro fatto da Raffaele Palladino in nerazzurro. Ecco le sue parole:
Da Bergamo: “Parlano tutti bene di Palladino. In Champions la scossa definitiva”
"La vittoria in Champions League è stata scossa di adrenalina clamorosa per l'Atalanta. La squadra di Palladino ha distrutto l'Eintracht con tre gol e tre pali. L'aspettativa è quella di mantenere un alto livello di prestazioni per vincere più partite possibili. Palladino non ha la bacchetta magica, troppe partite non sono spiegabili nella stagione dell'Atalanta. Il club ha cambiato allenatore perché non riteneva le prestazioni all'altezza della rosa attuale."
La formazione anti-Fiorentina—
"Mi stupirei di non vedere con la Fiorentina il tridente Lookman, De Ketelaere, Scamacca. Potrebbe cambiare Djimsiti con Ahanor e sulla destra Bellanova con Zappacosta. Sulla sinistra ci dovrebbe essere Zalewski. Per il resto mi aspetto 9/11 dei giocatori visti a Francoforte."
Palladino—
"Tutti parlano bene di Palladino. Si è presentato benissimo alla stampa e alla squadra. Tecnicamente ha già cambiato la posizione di De Ketelaere. Adesso gioca al centro dell'attacco, mentre con Juric andava sulla destra."
