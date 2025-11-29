Bocci: “Mi ero illuso con la Juventus. Ecco cosa mi ha terrorizzato giovedì”

Il parere del giornalista sui viola e sulla gara di domani contro l'Atalanta

Redazione VN 29 novembre 2025 (modifica il 29 novembre 2025 | 18:58)

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto su Radio Bruno. Il suo parere su alcuni temi caldi in casa Fiorentina:

"La partita contro l'AEK è stata peggiore di quella contro il Lecce. Da questo punto di vista siamo tornati indietro. Mi ero illuso, vedendo il secondo tempo contro la Juventus, che la Fiorentina avesse trovato la chiave per immergersi nella lotta salvezza. Invece così non è stato, perché in Conference ho visto uno spettacolo mortificante. Il confine tra Fiorentina e Atalanta è enorme. Evidentemente i nerazzurri erano contro Juric, mentre i viola giocano contro se stessi."

Ecco cosa mi ha terrorizzato giovedì — "La speranza è quella di rientrare presto nel gruppo delle formazioni che giocano per la salvezza. Le prossime partite saranno decisive, però non ho garanzie che questa Fiorentina possa vincere contro avversari come la Cremonese e l'Udinese. La cosa che mi ha terrorizzato è la reazione al gol dell'AEK Atene. Dopo la loro rete la partita è finita. Non vorrei essere nei panni di Vanoli, perché la scossa emotiva è già finita. Credo che nel gruppo delle squadre che lottano per la salvezza nessuno abbia un attaccante come Kean. Questo calciatore potrebbe aiutarci più degli altri."

La società — In questo momento la situazione è complicata. Mi aspetto che la squadra ritrovi se stessa. Non mi aspetto un cambiamento di indirizzo societario. A Firenze abbiamo contestato Italiano che ha fatto tre finali con una squadra con tanti limiti. Palladino ha fatto il record di punti e la curva ha inveito contro di lui. Dzeko è stato il peggiore in campo contro l'AEK Atene. Però dietro il suo sfogo c'è una richiesta d'aiuto. Ha capito che la squadra è fragilissima mentalmente.