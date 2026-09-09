"A me è sembrato che il mercato collimasse con un tentativo di cercare di fare qualcosa di buono"
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Alessandro Costacurta promuove nel complesso il mercato, pur evidenziando qualche perplessità sulla composizione della rosa. Ecco le sue parole a Sky Sport:
A me è sembrato che il mercato collimasse con un tentativo di cercare di fare qualcosa di buono. Forse tanti davanti, un altro difensore centrale l’avrei preso, ma parliamo di una sottigliezza. Per il resto io trovo tutti i giocatori presi interessantissimi. Poi naturalmente bisognerebbe essere lì. A me i calciatori presi piacciono
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