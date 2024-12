"Sono amico di Daniele e conosco bene anche Vincenzo che ho allenato a Genova. Dare un giudizio senza conoscere bene la situazione non è facile. Per quello che ho visto in tv, si vedeva che Italiano ci teneva tanto a vincere, credo prima di tutto per la classifica. Pradè l'ha accusato di eccessivo entusiasmo e mancanza di rispetto per quello che era successo a Palladino. L'idea che mi sono fatto è che forse Italiano poteva fare qualcosa in meno e forse Pradè poteva dire qualcosa in meno. Anche se io per primo in campo a volte ho sbagliato. Questa polemica ha tolto un po' di gusto alla vittoria di Italiano, Pradè stesso avrà capito che magari poteva prenderlo da una parte fuori dallo spogliatoio senza mettere tutto in pasto al pubblico".