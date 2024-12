Pradè contro Italiano: “Ha mancato di rispetto, ho capito tante cose dell’uomo”

Italiano ha esultato in un primo momento in maniera sfrenata, poi si è precipitato negli spogliatoi. La risposta dell'allenatore non si è fatta attendere ai microfoni della stessa emittente: "Io me ne rientro sempre dentro gli spogliatoi ad aspettare i ragazzi, andando dentro ho cercato proprio di evitare atteggiamenti sbagliati. Secondo me il mio ex direttore ha esagerato, forse rivedendo le immagini avrà modo di ricredersi. A Firenze tre anni straordinari con società straordinaria, la chiudo qua perché ho già risposto. Sono sorpreso". (l'intervento integrale)