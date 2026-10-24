L'Inter in attacco non ha problemi e la Fiorentina è la squadra che ha subito di più

Redazione VN
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VIDEO - Quando la Fiorentina si prese la vetta della Serie A distruggendo l'Inter

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Fulvio Collovati ha parlato della sfida tra Inter e Fiorentina. Le sue parole al Pentasport di Radio Bruno:

L'Inter in attacco non ha problemi e la Fiorentina è la squadra che ha subito di più: sono tanti 17 gol subiti. La Fiorentina deve lavorare sulle incertezze difensive dei nerazzurri, in difesa non sono velocissimi in ripartenza. Carlos Augusto uno dei giocatori più in forma.

Fiorentina

Solitamente quando una squadra ha una stagione sofferta, l'anno dopo ha esperienza. Il mercato più o meno è stato fatto. Ti aspetti un campionato diverso, invece devono lottare e soffrire anche questa stagione. Vanoli non ha trovato la quadra davanti alla difesa: un conto è fare il play e un conto è proteggere la difesa. La Fiorentina ha giocatori da Nazionale che però nel club non stanno dimostrando il loro valore.
FIORENTINA VS COMO

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