È presto per dire che la Fiorentina sia quella vera, ma ha giocato nel miglior modo nei dettagli
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Mattia Collauto, ex direttore sportivo del Venezia, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva dopo la vittoria della Fiorentina al Penzo:
Sono state fatte operazioni forti con calciatori giovani non consapevoli delle difficoltà di questo campionato. È presto per dire che la Fiorentina sia quella vera, ma ha giocato nel miglior modo nei dettagli: va dato merito all'allenatore. Vanoli in poco tempo ha capito qual era il percorso da seguire. Non basta giocare bene, bisogna lavorare molto sui dettagli. Ha giocatori di qualità.
Mastantuono
Quello che ha fatto ieri è un esempio tangibile della sua qualità, del suo spessore di giocatore. Poi il campionato italiano ti mette di fronte a grandi difficoltà. La partita di ieri ci fa capire le sue qualità, starà all'allenatore metterlo nelle condizioni migliori di rendere. Ma Vanoli ha le caratteristiche per farlo, l'ha dimostrato anche l'anno scorso.
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