Le parole sulla Fiorentina dell'ex giocatore ed allenatore gigliato Francesco "Ciccio" Graziani
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L'ex attaccante e allenatore della Fiorentina Francesco "Ciccio" Graziani è intervenuto oggi su Radio Bruno. Ecco le sue parole sui viola.
"Il centenario? Mi ha molto emozionato ed è stato molto bello vedere calciatori della mia epoca, ma anche delle precedenti e delle successive. Avrei modificato solo una cosa: visto che c'erano reduci dell'ultimo scudetto viola, gli avrei fatti salire sul palco affinché il pubblico potesse esprimere verso di loro tutto il suo affetto".
Sull'attacco viola"Con la partenza di Kean e l'arrivo di Beto e Pellegrino, i viola si sono indeboliti davanti. Inoltre, adesso abbiamo due attaccanti simili e non so quanto possano essere complementari".
Sulla difesa"Con Jimenez e Valdepenas siam messi male, perché son bravi a spingere ma non difendono bene. Anche i centrali devono svegliarsi, ma i terzini stanno facendo davvero fatica. Sono preoccupato".
Su Gudmundsson"Aveva fatto il suo tempo, a Firenze non ha lasciato traccia. È bene che sia partito secondo me".
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