L'ex attaccante e allenatore della Fiorentina Francesco "Ciccio" Graziani è intervenuto oggi su Radio Bruno. Ecco le sue parole sui viola.

"Il centenario? Mi ha molto emozionato ed è stato molto bello vedere calciatori della mia epoca, ma anche delle precedenti e delle successive. Avrei modificato solo una cosa: visto che c'erano reduci dell'ultimo scudetto viola, gli avrei fatti salire sul palco affinché il pubblico potesse esprimere verso di loro tutto il suo affetto".

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"Con la partenza di Kean e l'arrivo di Beto e Pellegrino, i viola si sono indeboliti davanti. Inoltre, adesso abbiamo due attaccanti simili e non so quanto possano essere complementari".. Anche i centrali devono svegliarsi, ma i terzini stanno facendo davvero fatica."."Aveva fatto il suo tempo, a Firenze non ha lasciato traccia. È bene che sia partito secondo me".