L’ex difensore argentino José Chamot, con un passato in Italia tra Lazio e Milan, è intervenuto ai microfoni di TVL, soffermandosi anche su Franco Mastantuono e sulla possibile successione di Messi con la maglia numero 10 dell’Argentina.

Mastantuono vs Paz: "La competizione tra i due sarà interessante, perché parliamo di giocatori di altissimo livello. Sia Paz, protagonista di grandi prestazioni, sia Mastantuono, che si è messo in evidenza contro il Venezia, hanno qualità importanti. Mi piacciono i calciatori capaci di segnare e servire assist, ma anche di mettersi al servizio della squadra. Per Scaloni sarà una decisione complicata, ma poter contare su due talenti del genere è sicuramente positivo"

Sempre s Mastantuono: "Il ruolo? Come giocatore Mastantuono non si discute, al massimo si può analizzare l'utilità che l'allenatore gli può dare per vincere le partite. Non è facile da fuori, allenare significa anche pensare alla porta avversaria, ma anche alla nostra"