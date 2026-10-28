Mastantuono vuole prendersi anche l'Argentina, nonostante il momento complesso con la Fiorentina

Redazione VN
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L’ex difensore argentino José Chamot, con un passato in Italia tra Lazio e Milan, è intervenuto ai microfoni di TVL, soffermandosi anche su Franco Mastantuono e sulla possibile successione di Messi con la maglia numero 10 dell’Argentina.

Mastantuono vs Paz: "La competizione tra i due sarà interessante, perché parliamo di giocatori di altissimo livello. Sia Paz, protagonista di grandi prestazioni, sia Mastantuono, che si è messo in evidenza contro il Venezia, hanno qualità importanti. Mi piacciono i calciatori capaci di segnare e servire assist, ma anche di mettersi al servizio della squadra. Per Scaloni sarà una decisione complicata, ma poter contare su due talenti del genere è sicuramente positivo"

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

Sempre s Mastantuono: "Il ruolo? Come giocatore Mastantuono non si discute, al massimo si può analizzare l'utilità che l'allenatore gli può dare per vincere le partite. Non è facile da fuori, allenare significa anche pensare alla porta avversaria, ma anche alla nostra"

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