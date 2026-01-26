Cecchi: “Fiorentina dipendente da Kean e Fagioli. Col Como i migliori”

Stefano Cecchi ha commentato la sconfitta della Fiorentina analizzando prestazione e prospettive della squadra:
Ci sono rimasto molto male, è come avere un'influenza e non guarire mai. Ieri non mi aspettavo una sconfitta, Pisacane è stato molto bravo; marcando a uomo Pongracic e Fagioli ha messo in difficoltà la Fiorentina in fase di costruzione. Piccoli? Io sono dell'idea che tra lui e Kean ci sono due categorie. Con Kean è una Fiorentina, senza è un'altra squadra. Però, voglio comunque dire che, fino a due mesi fa dopo il secondo gol di saresti spento definitivamente. La Fiorentina di oggi no, sul finale è andata all'assalto e potevi pareggiarla. Voglio sperare che sia solo un incidente di percorso di una squadra che non poteva essere definitivamente guarita. Io sono dell'idea che ci sono due squadre in caduta libera: Cremonese e Torino. Ho come la sensazione che questa Fiorentina sia molto dipendente da Fagioli. Dopo la partita di sabato penso che Brescianini debba essere un titolare di questa Fiorentina. Tra i nuovi arrivati mi è piaciuto anche Harrison, ma penso di essere l'unico a pensarla così. Nella lotta salvezza ci metto anche il Torino, ha molti aspetti simili alla Fiorentina; a livello di organico è più forte di Lecce e Pisa ma la sensazione è che nello spogliatoio sia successo qualcosa. Manca qualità? Dipende quale è il tuo obiettivo, ma per salvarti ne hai eccome.
Mandragora e Ndour sono come il pallone arancione, io non li vedo. Se vuoi continuare a giocare con questo modulo Fagioli è imprescindibile, ma gli altri chi sono? Secondo me Mandragora resta un titolare, noi lo critichiamo ma è il centrocampista italiano ad aver segnato di più nel 2025. Nel mio centrocampo ideale giocano loro due e uno tra Fabbian e Brescianini. Il mistero più grande resta Fazzini.
Se quest'anno vuoi toglierti delle gioie puoi averle dai percorsi paralleli al campionato. In Coppa Italia, se superi il Como, vai a Napoli la cui priorità non è la Coppa Italia. Io voglio vedere una squadra che lotta per la Coppa Italia. Io metterei in campo la miglior formazione possibile. Io devo buttar via la Coppa per la partita di Napoli? La salvezza non passa da Napoli. Domani sera non stravolgerei la squadra, 4/5 cambi vanno bene ma non 9 come a Losanna.
