G. Galli: “Errore Comuzzo? Ma parliamo di Pongracic! Anni fa consigliai questo nome”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha detto la sua su Comuzzo e Pongracic dopo la sfida con il Cagliari. Ecco le sue parole a Lady Radio:
Comuzzo? L’abitudine di fissarsi esclusivamente sul pallone è un limite tipicamente italiano. Ma vogliamo analizzare anche Pongracic sul primo gol? Rientra in area già battuto mentalmente. Questa squadra non ha bisogno di operazioni fantasiose o spese folli: la salvezza è assolutamente alla portata. Mi piacerebbe però vedere la Fiorentina puntare con decisione su una delle due coppe, senza per questo stravolgere il mercato. Cinque anni fa suggerii ai viola Marcos Senesi, che poi finì in Olanda.
