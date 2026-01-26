Viola News
Bressan: “Fiorentina in crescita, i valori verranno fuori. Como? Da applausi”

Bressan su Cataldi e Bondo
Bressan a Radio Bruno: fiducia nella Fiorentina e applausi al Como di Fabregas, squadra giovane e di qualità.
L’ex centrocampista viola Mauro Bressan è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:

La Fiorentina deve lottare: nelle ultime partite l’atteggiamento è cambiato. Ieri non è stata la Fiorentina vista a Bologna, ma non ha disputato una brutta gara. Sono ottimista, perché i valori prima o poi verranno fuori. Abbiamo visto tantissimi cross in area, ma con Mina e Luperto e la densità difensiva creata dal Cagliari non era semplice. Con il Cagliari schiacciato dietro non è mai stato provato un tiro da fuori, che poteva essere un’opzione.

Il Como

Tanto di cappello a quello che sta facendo Fabregas. Se voglio vedere una bella partita, guardo il Como: è una squadra composta da giovani di qualità che seguono il proprio allenatore.

