Fiorentina, senti Salvini: “I tifosi perbene devono andare in trasferta”

Fiorentina, senti Salvini: “I tifosi perbene devono andare in trasferta” - immagine 1
Le parole di Salvini
Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ha parlato a margine di Roma-Milan sulla questione delle squalifiche ai tifosi di Fiorentina, Roma e probabilmente Napoli e Lazio. Ecco le sue parole:

Sto lavorando affinché i tifosi corretti possano seguire la squadra in trasferta senza limitazioni. Chi invece si presenta con bastoni o coltelli non deve più mettere piede in uno stadio per il resto della vita. Non è giusto che per colpa di pochi violenti debbano rimetterci tutti i tifosi perbene.

