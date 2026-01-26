Alberto Malusci, nel corso del suo intervento a Radio Bruno si è soffermato sulla difesa viola, il reparto con più difficoltà anche in questo periodo di lieve ripresa.
news viola
Malusci: “Difesa viola fragile. In Coppa Italia devi essere sfrontato”
L'unico giocatore posizionato male sul primo gol era Gosens che ha fatto fatica a rincorrerlo. Quelle di Pongracic e Comuzzo erano marcature che oggi si chiamano preventive, ma se andate a vedere la posizione dei difensori era giusta; se invece della palla lanciata a casaccio il Cagliari avesse provato a costruire quel gol non sarebbe mai arrivato. Per me il secondo gol è più grave: nella situazione in cui sei non puoi essere così spavaldo. Quando parte il contropiede devi essere più cattivo, eri ancora a centrocampo.
Le coppe—
Un mese e mezzo fa avrei detto di pensare solo ed esclusivamente al campionato, ma oggi è diverso. Io affronterei la Coppa Italia in maniera sfrontata, mentre manterrei il focus su campionato e Conference. In Coppa Italia devi andare con la consapevolezza di non aver nulla da perdere.
