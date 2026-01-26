Malusci: “Difesa viola fragile. In Coppa Italia devi essere sfrontato”

L'unico giocatore posizionato male sul primo gol era Gosens che ha fatto fatica a rincorrerlo. Quelle di Pongracic e Comuzzo erano marcature che oggi si chiamano preventive, ma se andate a vedere la posizione dei difensori era giusta; se invece della palla lanciata a casaccio il Cagliari avesse provato a costruire quel gol non sarebbe mai arrivato. Per me il secondo gol è più grave: nella situazione in cui sei non puoi essere così spavaldo. Quando parte il contropiede devi essere più cattivo, eri ancora a centrocampo.