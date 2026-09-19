Ezio Capuano, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina, del ritorno di Vanoli e della sfida contro il Napoli.
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Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, mister Eziolino, Capuano ha affrontato il tema dell'allenatore in casa viola:
Io guardo i numeri e vedo le prestazioni, il resto è aria fritta. Non conosco le problematiche che c’erano prima, ma adesso è una Fiorentina completamente diversa da quella di Grosso. La Fiorentina è una buona squadra, era impossibile credere alle prestazioni viste in campionato prima del ritorno di Vanoli.
Sul Napoli
Domani sarà una bella partita da vedere, un incontro aperto a qualsiasi risultato, mi aspetto una conferma della Fiorentina. Allegri è un allenatore che non ha bisogno di presentazioni, con grande autorevolezza e grandi capacità. È arrivato in una piazza malcontenta; fino ad adesso il suo Napoli non mi ha convinto esclusa la prestazione di Milano dove mi era piaciuto molto. Allegri è in un momento di difficoltà, ma è un uomo capace che ha fatto tante battaglie, rimane un ottimo allenatore.
Il ritorno di Vanoli
Ma perché la Fiorentina non ha confermato Vanoli? Io pongo questa domanda e vorrei che qualcuno mi rispondesse. Il calcio è la scienza più inesatta che esista, perché Vanoli ha centrato l’obiettivo in un momento di grande difficoltà, con anche alcune settimane di anticipo. Con tutto il rispetto per Grosso, che è un ottimo allenatore, ma perché non è stato confermato Vanoli?
Parisi
In questo momento avrebbe fatto molto comodo, ma tornerà più forte di prima. Stava facendo benissimo, Vanoli gli aveva fatto fare anche il terzo di attacco. Fabiano si è fatto male da solo, ma sta recuperando e sono sicuro che entro novembre tornerà più forte di prima; terzino o esterno non fa la differenza.
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