Ai microfoni di Radio Bruno, durante il Pentasport, mister Eziolino, Capuano ha affrontato il tema dell'allenatore in casa viola:

Io guardo i numeri e vedo le prestazioni, il resto è aria fritta. Non conosco le problematiche che c’erano prima, ma adesso è una Fiorentina completamente diversa da quella di Grosso. La Fiorentina è una buona squadra, era impossibile credere alle prestazioni viste in campionato prima del ritorno di Vanoli.

Sul Napoli

Domani sarà una bella partita da vedere, un incontro aperto a qualsiasi risultato, mi aspetto una conferma della Fiorentina. Allegri è un allenatore che non ha bisogno di presentazioni, con grande autorevolezza e grandi capacità. È arrivato in una piazza malcontenta; fino ad adesso il suo Napoli non mi ha convinto esclusa la prestazione di Milano dove mi era piaciuto molto. Allegri è in un momento di difficoltà, ma è un uomo capace che ha fatto tante battaglie, rimane un ottimo allenatore.

Il ritorno di Vanoli

Ma perché la Fiorentina non ha confermato Vanoli? Io pongo questa domanda e vorrei che qualcuno mi rispondesse. Il calcio è la scienza più inesatta che esista, perché Vanoli ha centrato l’obiettivo in un momento di grande difficoltà, con anche alcune settimane di anticipo. Con tutto il rispetto per Grosso, che è un ottimo allenatore, ma perché non è stato confermato Vanoli?

Parisi