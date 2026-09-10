Il giornalista Stefano Cappellini ha espresso il suo punto di vista ai microfoni di Radio Bruno per analizzare il recente cambio in panchina in casa Fiorentina, con l'esonero di Fabio Grosso e il ritorno di Paolo Vanoli

L'esonero di Grosso e il retroscena sulla società

Sulle modalità che hanno portato all'addio del tecnico, il giornalista ha richiamato le indiscrezioni emersi negli ultimi giorni:

La dinamica con cui si è arrivati all'esonero di Grosso ovviamente è particolare, perché abbiamo scoperto che c'è stato un confronto molto acceso e anche un po' surreale, a stare alle frasi che sono trapelate fin qui. La famosa frase: 'Se mi vuoi bene allora esonerami', che sarebbe stata detta da Grosso a Paratici è una sostanziale resa rispetto alla possibilità di rendere la squadra vincente o anche solo efficiente. Se è andata così, è chiaro che la Fiorentina ha fatto bene a esonerare Grosso.

La fiducia nel ritorno di Vanoli

Io mi ero espresso a suo tempo ed ero convinto che fosse un errore mandare via Vanoli per prendere Grosso. Ero convinto che Vanoli andasse allontanato solo per prendere un allenatore di altro tipo, di altra categoria. Quindi io penso che ci stia il riaffidarsi a lui, perché Vanoli non ha fatto solo un mezzo miracolo centrando una salvezza che veramente era tutto fuorché scontata. Secondo me è anche un allenatore un po' sottovalutato. E' un allenatore che invece ha dimostrato di avere delle ottime intuizioni, a partire su tutte da Parisi spostato in avanti, e improvvisamente ha dato alla Fiorentina un giocatore completamente trasformato.

Riguardo al ritorno della precedente guida tecnica, Cappellini ha ricordato la sua posizione iniziale e le qualità dell'allenatore:

In merito ai risultati tattici già ottenuti da Vanoli e alle prospettive per la squadra, il giornalista ha concluso:

Anche Fagioli è un altro esempio dell'efficacia del suo lavoro. Io penso che Vanoli sia un buon allenatore, quindi secondo me non è stata una cattiva idea richiamarlo. Poi non lo so se la scelta è stata dettata anche dal fatto che fosse quello più facilmente raggiungibile o che costava meno, però sta di fatto che secondo me non è una scelta sbagliata. Io ho fiducia in Vanoli, sono sicuro che lui riuscirà a dare una forma, un capo e una coda alla squadra. Poi dove possa arrivare non lo so, è difficile dirlo, perché adesso diventa difficile capire qual è il vero reale valore della rosa.