Camolese: “La maglia non basta, servono i punti. Vanoli è l’uomo giusto”

"I tre punti fatti dal Torino con il Lecce sono stati fondamentali, ma nell'ambiente granata rimangono tanti problemi: la classifica non soddisfa nessuno e la squadra non entusiasma. Con la Fiorentina ci sarà l'ennesimo banco di prova. La squadra alterna grandi prestazioni a imbarcate pesanti."

Fiorentina

"Marco Baroni è un buon allenatore e sta lavorando per trovare quell'equilibrio che manca. Davanti c'è tanta qualità, mentre dietro sono stati fatti dei ritocchi sul mercato. La Fiorentina dovrà fare punti, per questo è una sfida molto delicata. Sono sorpreso dalla classifica viola: la squadra doveva fare un campionato per lottare per un posto in Europa, però il calcio è questo. Solo chi c'è dentro può rendersi conto di quello che non va."