Camolese: “La maglia non basta, servono i punti. Vanoli è l’uomo giusto”

L'opinione di chi il Torino l'ha vissuto dalla panchina. Le parole di Giancarlo Camolese ai microfoni di Radio Bruno
Giancarlo Camolese, ex allenatore e giocatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

"I tre punti fatti dal Torino con il Lecce sono stati fondamentali, ma nell'ambiente granata rimangono tanti problemi: la classifica non soddisfa nessuno e la squadra non entusiasma. Con la Fiorentina ci sarà l'ennesimo banco di prova. La squadra alterna grandi prestazioni a imbarcate pesanti."

"Marco Baroni è un buon allenatore e sta lavorando per trovare quell'equilibrio che manca. Davanti c'è tanta qualità, mentre dietro sono stati fatti dei ritocchi sul mercato. La Fiorentina dovrà fare punti, per questo è una sfida molto delicata. Sono sorpreso dalla classifica viola: la squadra doveva fare un campionato per lottare per un posto in Europa, però il calcio è questo. Solo chi c'è dentro può rendersi conto di quello che non va."

"Vanoli è la persona giusta, per via del suo carattere, per far capire alla squadra che non conta più il nome sulla maglia, ma solamente fare punti. Il problema è proprio pensare di essere più bravi degli altri; invece, devi dimenticare che maglia porti e con chi giochi. Poi, magari, tra due mesi potrai ragionare in modo diverso."

